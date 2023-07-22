Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд настоятельно рекомендует Зеленскому лечить зависимости

Платон Платонов

Поскольку Зеленский ничего сам не решает, а только транслирует в народ, волю хозяев, его зависимости, Украине пофиг. Его зависимости, это его, глубоко личное дело. Жить ему страшно, потому, без наркоты он не может. Без наркоты он очень скоро попадёт в дурку, психика разрушится.