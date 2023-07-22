Юрий Кот В то время как Зеленский говорит о легалайзе на Украине, дабы заглушить "божь и страх", известный голливудский актер Элайджа Вуд (Фродо из «Властелина колец») обратился к нему с предложением пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимостей.
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд настоятельно рекомендует Зеленскому лечить зависимости
Комментарии
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Платон Платонов
Поскольку Зеленский ничего сам не решает, а только транслирует в народ, волю хозяев, его зависимости, Украине пофиг. Его зависимости, это его, глубоко личное дело. Жить ему страшно, потому, без наркоты он не может. Без наркоты он очень скоро попадёт в дурку, психика разрушится.
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4 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Обнюхыш.
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3 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Интересно, а ze об этом знает??? Ё моё ,ну и компашка? Один подчинённых своих жрал(Бокасса),другой деменцтник,третий клоун,наркоша???
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3 час.
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