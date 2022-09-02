Оперный певец Василий Ладюк выступил на Фестивале «Спасская башня» вместе с Центральным военным оркестром Минобороны России

Обладатель лирического баритона, один из лучших российских солистов нового поколения, приглашённый солист Большого театра России Василий Ладюк исполнил знаменитую неаполитанскую песню «На качелях» с Центральным военным оркестром Минобороны России.
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