«Все, увольняюсь немедленно!»: 12% жителей Твери думают о смене работы по несколько раз в день. Каждый двенадцатый работающий житель Твери находится на грани того, чтобы бросить работу прямо сейчас.
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