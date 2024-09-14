Рябков: Москва ответит на удары ВСУ по России так, чтобы мало не показалось

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет реагировать на действия США по снятию ограничений на использование дальнобойных ракет на российской территории таким образом, чтобы «мало не показалось».
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