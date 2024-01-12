Генсек кабмина Японии Хаяси: Токио будет следить за поездкой Путина на Курилы

Правительство Японии после того, как президент Российской Федерации Владимира Путина рассказал о своем намерении побывать на Курильских островах, приняло решение о том, что будет внимательно следить за ситуацией.
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