«Русское Радио» и самый высокий в мире ресторан и клуб BIRDS презентовали уникальный караоке-зал

Мерпориятие посетили многие звезды отечественной эстрады. Алсу Пресс-служба «Русской Медиагруппы»19 сентября в самом высоком в мире ресторане и клубе BIRDS by Vasilchuki состоялось торжественное звездное открытие караоке «Русское Радио», воссоздающего эфирную студию всенародно любимой радиостанции.
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