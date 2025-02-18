Битва за Часов Яр: российские войска громят ВСУ на стратегической высоте

Бои за Часов Яр: почему этот город стал ключевым рубежом конфликта. Напряжённость в Донбассе стремительно нарастает: российские вооружённые силы продолжают активное наступление на стратегическую высоту в Часовом Яре, угрожая разрушить линию обороны ВСУ на этом направлении.
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