Битва за Часов Яр: российские войска громят ВСУ на стратегической высоте

Бои за Часов Яр: почему этот город стал ключевым рубежом конфликта. Напряжённость в Донбассе стремительно нарастает: российские вооружённые силы продолжают активное наступление на стратегическую высоту в Часовом Яре, угрожая разрушить линию обороны ВСУ на этом направлении.