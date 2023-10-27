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На участие во Всемирном фестивале молодежи подано более 160 тысяч заявок

На участие во Всемирном фестивале молодежи подано более 160 тысяч заявок

Свыше 160 тысяч заявок из более чем 180 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметив, что прием еще продолжается.

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