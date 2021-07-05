Паркетник BMW X7 2022 года показали на шпионских фото с обновленной оптикой

Предстоящий обновленный BMW X7 снова заметили. Теперь новинка вышла на дороги общего пользования с наименьшим количеством камуфляжа, чтобы скрыть новое направление дизайна компании для своих более дорогих моделей, таких как новая 7-серия и также грядущий X8.
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