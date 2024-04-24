Подразделения ВДВ заняли крупный опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава российской группировки войск «Юг» заняли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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