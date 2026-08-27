ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Он женат, но любит меня»: почему женщины до сих пор в это верят? Они глупеют?

«Он женат, но любит меня»: почему женщины до сих пор в это верят? Они глупеют?

Фраза «он женат, но любит меня» звучит как исключение из правил - как будто именно этот случай другой, не похожий на тысячи похожих историй.

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