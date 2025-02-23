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В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого водителя БТР

В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого водителя БТР

В городе Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР), за который идут бои, группа бойцов 98-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с риском для жизни эвакуировала механика-водителя поврежденного бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».

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