Сообщается, что совет директоров Tesla искал преемника, пока Маск колесил по Вашингтону

Согласно новому отчету WSJ, совет директоров Tesla тихо начал поиски потенциального преемника Илона Маска около месяца назад, обращаясь к фирмам, занимающимся поиском руководителей, в то время как автопроизводитель столкнулся с протестами, резким падением продаж и сокращением прибыли, а Маск отправился в Вашингтон, чтобы сократить государственные расходы.