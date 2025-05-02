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Сообщается, что совет директоров Tesla искал преемника, пока Маск колесил по Вашингтону

Сообщается, что совет директоров Tesla искал преемника, пока Маск колесил по Вашингтону

Согласно новому отчету WSJ, совет директоров Tesla тихо начал поиски потенциального преемника Илона Маска около месяца назад, обращаясь к фирмам, занимающимся поиском руководителей, в то время как автопроизводитель столкнулся с протестами, резким падением продаж и сокращением прибыли, а Маск отправился в Вашингтон, чтобы сократить государственные расходы.

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