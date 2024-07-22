На Украине собирают $10 млн на киллера для Соловьева и Медведева

На Украине предложили собрать деньги, чтобы отомстить за убийство политика Ирины Фарион. Украинский националист Назар Приходько призвал соратников к сбору средств на устранение телеведущего Владимира Соловьева или бывшего президента России Дмитрия Медведева.
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