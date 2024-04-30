Чемпионка Украины по гребле Алейникова обложила матом украинцев

Чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова породила общественный резонанс собственными публикациями в социальных сетях, в которых с огромным количеством нецензурной брани предсказала украинским войскам поражение в конфронтации с Российской Федерацией.
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