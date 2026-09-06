Горские евреи — евреи Кавказа

Эти люди называют себя жугьургьо. Для непосвященных – это самоназвание еврейского субэтноса, проживающего добрых полторы тысячи лет на востоке и северо-востоке Кавказа.
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