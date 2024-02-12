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МВД займется проверкой собранных в поддержку кандидата Надеждина подписей

МВД займется проверкой собранных в поддержку кандидата Надеждина подписей

Обращение общественника Виталия Бородина о незаконном сборе подписей во время кампании по выдвижению Бориса Надеждина на пост президента России было принято к рассмотрению Генеральной прокуратурой России.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Молодец Надеждин, создал списки всех врагов России, вся пятая колонна сама зарегистрировалась на уничтожение, даже искать не надо!!!!! Осталось только всех уничтожить!
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