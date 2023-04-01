Федеральное агентство новостей №1

7 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    В РФ начались гос...
  • Алексей Сафронов
    Только бандеровец может заявлять подобное в отношении "обязательств нашего Государства по изучению укроязыка".Василий Стоякин: ...
  • В К
    Что можно обсуждать с этим ублюдком!Глава МАГАТЭ Грос...

СК поручил проверить факт осквернения памятника советским воинам в Софии

СК поручил проверить факт осквернения памятника советским воинам в Софии

Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по факту осквернения памятника советским воинам в Софии, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх