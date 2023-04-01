СК поручил проверить факт осквернения памятника советским воинам в Софии

Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по факту осквернения памятника советским воинам в Софии, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.
Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России организовать процессуальную проверку по факту осквернения памятника советским воинам в Софии, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.
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