Благоустройство на территории жилого комплекса началось на Полковой

В рамках первой очереди жилого комплекса в Марьиной роще на улице Полковая, владение 1 стартовали работы по обустройству прилегающей территории, восьмую выездную проверку объекта провел Мосгосстройнадзор.
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