Путин приехал на 18-й саммит БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин приехал на 18-й саммит БРИКС, проходящий в Нью-Дели. Его тепло встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- О природе погромов
- AP Зачем Трампу пауз...
- МВФ предупредил м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым