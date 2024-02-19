FT: Цены на газ в США упали до рекордных значений

По данным газеты Financial Times, цена на природный газ в Америке снизилась до минимальных значений. К примеру, в феврале стоимость газа из хаба Henry для мартовских контрактов упала до 1,58 доллара за миллион британских тепловых единиц (BTU).
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