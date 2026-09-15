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Татар-информ

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В Казани 23 сентября пройдет форум «Россия – мои горизонты»

В Казани 23 сентября пройдет форум «Россия – мои горизонты»

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее» Региональный форум «Россия – мои горизонты» состоится 23 сентября в Многопрофильном лицее №11 Советского района Казани.

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