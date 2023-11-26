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Украинским военкоматам законодательно разрешат ловить людей на улицах

Украинским военкоматам законодательно разрешат ловить людей на улицах

На Украине решили расширить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью украинским СМИ.

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