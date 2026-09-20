ЦИК: Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 97,35% голосов

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы республики. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.
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