Три необъяснимых решения Украины

Последняя декада февраля ознаменовалась рядом круглых дат. И речь не об очередной годовщине СВО. Конечно, мы имеем в виду десятилетний юбилей кровавых и страшных событий на центральной площади некогда русского города Киева, получивших лаконичное название «майдан».