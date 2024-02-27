Последняя декада февраля ознаменовалась рядом круглых дат. И речь не об очередной годовщине СВО. Конечно, мы имеем в виду десятилетний юбилей кровавых и страшных событий на центральной площади некогда русского города Киева, получивших лаконичное название «майдан».
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