24 мая по народному календарю – Мокий Мокрый. По этому дню крестьяне судили о том, какая погода будет летом – дождливая или жаркая.
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24 мая по народному календарю – Мокий Мокрый. По этому дню крестьяне судили о том, какая погода будет летом – дождливая или жаркая.