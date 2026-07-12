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Захарова рассказала о попытках Запада переписать историю России через снос памятников

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия западных стран по уничтожению памятников и изменению исторических нарративов направлены на ограничение возможности России опираться на собственное прошлое.

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