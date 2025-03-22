Ни на что не претендую

Самый большущий грех и преступление властей сверху до низу -- РАВНОДУШИЕ и от него рождаются АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Как не странно это говорить,но мне кажется,что только какой-то всенародный катаклизм может спасти Россию и его народ. Дай Бог мне ошибиться.

Вадим Кузнецов

"из опеки и других учреждений нам рассказывали, что она сама странная, что не хочет забирать детей, что, возможно, она психически нездорова." То-есть к обвинению в самоуправстве местная опека добавила еще и статью о клевете. Готов спорить, что за это бесчинство никого из этой самой "опеки" не накажут. Интересно, кого эта самая опека опекает?