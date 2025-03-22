Несколько недель назад Интернет взбудоражила рядовая история: во Владивостоке органы опеки отняли пятерых детей у любящей, трезвой и работающей мамы за то, что вся семья ютилась в одной комнате в общежитии.
Ни на что не претендую
Комментарии
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ВГ
Виктор Горшков
Самый большущий грех и преступление властей сверху до низу -- РАВНОДУШИЕ и от него рождаются АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Как не странно это говорить,но мне кажется,что только какой-то всенародный катаклизм может спасти Россию и его народ. Дай Бог мне ошибиться.
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1 д.
Алекс Сэм
Что самое страшное Не факт что этих детей бы отдали в детский дом,
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22 час.
Вадим Кузнецов
"из опеки и других учреждений нам рассказывали, что она сама странная, что не хочет забирать детей, что, возможно, она психически нездорова." То-есть к обвинению в самоуправстве местная опека добавила еще и статью о клевете. Готов спорить, что за это бесчинство никого из этой самой "опеки" не накажут. Интересно, кого эта самая опека опекает?
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19 час.
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