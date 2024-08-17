«Нацисты делали большие ставки» Как гитлеровские преступники заставляли играть в футбол узников лагерей смерти

Во время Второй мировой войны продолжали играть в футбол. Это не может не удивлять, поскольку очевидно, что на эти несколько лет изменился весь ход жизни на планете, абсолютно все человеческие уклады и привычки.
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