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«Нацисты делали большие ставки» Как гитлеровские преступники заставляли играть в футбол узников лагерей смерти

«Нацисты делали большие ставки» Как гитлеровские преступники заставляли играть в футбол узников лагерей смерти

Во время Второй мировой войны продолжали играть в футбол. Это не может не удивлять, поскольку очевидно, что на эти несколько лет изменился весь ход жизни на планете, абсолютно все человеческие уклады и привычки.

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