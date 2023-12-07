Кадеты из СЗАО совершили патриотический марш-бросок

В честь 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой кадеты школы №1619 в районе Строгино приняли участие в масштабной военно-патриотической акции «Марш-бросок «Дедовск-Снегири».
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