RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

В МО отчитались об ударе по резервуарам ГСМ для ВСУ в Одессе

В МО отчитались об ударе по резервуарам ГСМ для ВСУ в Одессе

В Минобороны России отчитались об ударе по резервуарам ГСМ для украинских войск в порту Одессы. «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии