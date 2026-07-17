В МО отчитались об ударе по резервуарам ГСМ для ВСУ в Одессе

В Минобороны России отчитались об ударе по резервуарам ГСМ для украинских войск в порту Одессы. «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.
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