Большая часть южноуральцев проведет лето в родном регионе

За границу собираются в основном люди с высокими доходами. Согласно опросу, проведенному Центром общественного мониторинга и проектов, нынешним летом отдыхать планирует почти половина жителей Челябинской области (49,7%), тогда как еще год назад большая часть респондентов отмечала, что от отпуска откажется.