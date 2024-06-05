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Большая часть южноуральцев проведет лето в родном регионе

Большая часть южноуральцев проведет лето в родном регионе

За границу собираются в основном люди с высокими доходами. Согласно опросу, проведенному Центром общественного мониторинга и проектов, нынешним летом отдыхать планирует почти половина жителей Челябинской области (49,7%), тогда как еще год назад большая часть респондентов отмечала, что от отпуска откажется.

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