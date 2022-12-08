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  • Сергей Андреев
    Зато они знают кто такие европейцы и сколько войн они принесли к ним!!!Боррель: поддержи...
  • федор
    Они нашего президента знают. А ты ублюдок своё высокомерие , если бы оно было засунь подальше в отверстие . Твой номе...Боррель: поддержи...
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Клуб молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес провёл свыше 120 встреч для своих резидентов по всей стране

Клуб молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес провёл свыше 120 встреч для своих резидентов по всей стране

Клуб молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес в период с июня по ноябрь 2022 года провёл более 120 встреч для своих резидентов с ведущими бизнесменами страны.

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