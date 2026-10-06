Le Figaro: впервые на массовые протесты во Франции вышли 86 тысяч человек

Рекордные 86 тысяч человек вышли на массовые протесты во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.Накануне министр национального образования страны Эдуар Жеффре заявил, что около 200 подростков пострадали во Франции с начала массовых школьных протестных акций.
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