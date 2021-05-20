Коронавирус помог девятерым людям стать миллиардерами

В отчете группы активистов Vaccine Alliance for the People, которая выступает за равноправие при доступе к вакцинам, говорится, что девять человек стали миллиардерами благодаря прибыли от производства, продажи и распространения вакцин от COVID-19.
В отчете группы активистов Vaccine Alliance for the People, которая выступает за равноправие при доступе к вакцинам, говорится, что девять человек стали миллиардерами благодаря прибыли от производства, продажи и распространения вакцин от COVID-19.
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