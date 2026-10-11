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Царьград

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Москву накроет волна тепла и дожди, Сибирь – мокрый снег. Погода в регионах России с 12 по 18 октября

Москву накроет волна тепла и дожди, Сибирь – мокрый снег. Погода в регионах России с 12 по 18 октября

Осень вступила в свои права окончательно. Москву накроет, скорее всего, последняя в этом году волна практически летнего тепла.

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