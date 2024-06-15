В Китае испытали грузовой беспилотник, который сможет доставить 700-кг груз б...

В Китае испытали грузовой беспилотник, который сможет доставить 700-кг груз более чем на 500 кмВедущий китайский авиастроительный концерн AVIC провёл первые лётные испытания опытного грузового беспилотника самолётного типа.
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