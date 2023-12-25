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Робопес поставил новый рекорд. Теперь это самый быстрый квадрупед в мире

Робопес поставил новый рекорд. Теперь это самый быстрый квадрупед в мире

Южнокорейский робопод HOUND установил новый рекорд в забеге на 100 метровРобопод HOUND, разработанный южнокорейской лабораторией\u000Aдинамического управления и проектирования роботов при Корейском институте науки\u000Aи технологий (KAIST), достиг нового рубежа, установив рекорд Гиннесса - 19,87\u000Aсекунды в забеге на 100 метров.

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