Районный суд Хынчешт получит новое здание

Правительство Республики Молдова сегодня, 29 января, одобрило передачу в управление Министерству юстиции участка земли и сопредельных построек в муниципии для строительства нового здания для Хынчештского суда.
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