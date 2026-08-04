ОГЭ по истории будет соответствовать школьной программе

Минпросвещения РФ завершило синхронизацию школьных программ и итоговых экзаменов: с 1 сентября 2026 года задания ОГЭ по истории для девятых классов будут полностью соответствовать материалам, изученным на уроках.
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