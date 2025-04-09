Почему Вашингтон молчит, когда Киев бьёт по энергообъектам? Атаки ВСУ на российские энергетические объекты стали инструментом шантажа Европы,… «США притворяются слепыми»: эксперт раскрыл шантаж Европы Зеленским в энергетических атаках на РФ .
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