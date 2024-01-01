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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета об 1:2 от «Фулхэма»: «Худшая игра «Арсенала» в сезоне. Нужна перезагрузка, будем переваривать это несколько дней. Надо взглянуть в зеркало»

Артета об 1:2 от «Фулхэма»: «Худшая игра «Арсенала» в сезоне. Нужна перезагрузка, будем переваривать это несколько дней. Надо взглянуть в зеркало»

Главный тренер «канониров» поделился мыслями по следам поражения от «Фулхэма» (1:2). О трехматчевой серии без побед в Премьер-лиге «После сегодняшнего нам точно понадобится перезагрузка, потому что мы будем переваривать это несколько дней.

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