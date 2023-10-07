Гимнастка Варфоломеева выиграла премию имени Петра Нуровского

Представляющая Германию гимнастка Дарья Варфоломеева и турецкий пловец Кузей Тунчелли стали лауреатами премии имени Петра Нуровского как лучшие молодые спортсмены по версии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
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