Стекольная промышленность: от бутылок — к флаконам и ампулам

Компания «Лисфарм Стекло» (входит в ГК Glass Decor, специализирующуюся на выпуске стеклянной тары для пищевой промышленности) построит в Мордовии завод по производству медицинского стеклаСемен Лиходеев/ТАСС читайте на monocle.
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