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Несекретные материалы

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Израиль начал подготовку к переносу боевых действий на границу с Ливаном

Израиль начал подготовку к переносу боевых действий на границу с Ливаном

Израиль начал подготовку к расширению боевых действий на севере страны – на границе с Ливаном и линией соприкосновения с «Хезболлой».

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