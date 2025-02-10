"Купол Донбасса" сорвал 156 атак дронов украинских боевиков в ДНР

ФСБ Система воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за прошедшую неделю отразила 156 атак беспилотников украинских боевиков над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе ФСБ ДНР.
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