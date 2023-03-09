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Жером Ротен: «Месси испаряется в важных матчах, у него 18 голов и 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов». Он не выкладывается в «ПСЖ» – я видел его игру на ЧМ»

Жером Ротен жестко раскритиковал Лионеля Месси после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

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