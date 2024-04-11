Мэрия Челябинска пообещала отремонтировать проблемную дорогу у крупного рынка

Проблемную дорогу в Советском районе Челябинска обещают отремонтировать этим летом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, речь об улице 1-й Потребительской на участке от 2-й Потребительской до Троицкого тракта.