«Пример исключительного профессионализма и подлинного патриотизма»: Евгений Шляхто поздравил Александра Беглова на инаугурации

Почётный гражданин Петербурга выступил на церемонии в Заксобрании В петербургском Мариинском дворце на церемонии вступления Александра Беглова в должность губернатора выступил почётный гражданин города Евгений Шляхто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии