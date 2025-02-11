Старый Фонарь

Идёт заключительная фаза разорения европы. Потом появятся деловые люди и скупят все заводы, фабрики и месторождения полезных ископаемых, за копейки. Что им будет ненужным или будет мешать, попросту разрушат... Европейцы, вы бы хоть поинтересовались у России, к чему приводит дружба с США.